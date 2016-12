Bilbao für SK Rapid ein "Test" auf höchstem Niveau

Denn der Zug in Richtung K.- o.- Phase der Europa League ist abgefahren. Für die Basken, die daheim gegen Grün- Weiß 1:0 gewannen, geht es um den Gruppensieg (gegen Genk), Rapid kann das UEFA- Prämienkonto mit einem Sieg um 360.000 Euro auf über 3,5 Millionen aufstocken. Auch nicht schlecht.

Und das auf einer großen Bühne. Es gibt nur noch Restkarten. "Wir müssen den Fans etwas bieten", fordert Canadi. Auch Kapitän Mario Sonnleitner betont: "Von Spielen gegen solche Gegner lernt man, da wird unser System auf die Probe gestellt. Keiner darf an Ried denken." Ein schmaler Grat. Denn die drei Punkte am Sonntag wären wichtiger.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Weshalb Canadi gegen Bilbao etwa Louis Schaub - mit 2524 Minuten Rapids Dauerläufer - schonen wird. Und noch weitere Pausen "verordnet". Auch Arnor Traustason (Schlag in die Rippe) ist angeschlagen. Aber auch Bilbao kommt nicht in Bestbesetzung. Topscorer Aritz Aduriz blieb in Spanien. Ebenso der gesperrte Raul Garcia. Was der Fünfte der Primera División, obwohl auswärtsschwach, aber leicht(er) kompensieren kann …

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung