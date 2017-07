Bickel: "Sehen es mit einer gewissen Ruhe"

Die Grün- Weißen kamen in einem hart geführten Spiel gegen Limassol im vierten Testmatch zum dritten Sieg. Joelinton verwandelte kurz vor der Pause nach Foul an Keles den Elfmeter zum 1:0, Sobczyk erhöhte nach einem sehenswerten Zuspiel von Max Hofmann auf 2:0 (60.). Da war Dibon nicht mehr auf dem Platz. Er hatte sich das linke Knie verdreht, ging einbandagiert und von einem Betreuer gestützt in die Kabine. Ob die Verletzung eine gravierendere ist, werden Untersuchungen zeigen.