Bern- Trainer Hütter eröffnet Duell mit FC Basel!

Zum Saisonauftakt der Schweizer Liga fordern die Young Boys Bern mit Trainer Adi Hütter und ÖFB- Kicker Thorsten Schick im Schlager am Samstag den FC Basel. Der Serienmeister dürfte auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Folge ohne Konkurrenz zu sein. Einzig die Young Boys Bern, zuletzt drei Mal in Serie Vizemeister, scheinen die Kapazitäten zu haben, den Champion fordern zu können.