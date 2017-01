Bayerns Hoeneß macht Deutsch zur Pflichtsprache

Geht es nach Präsident Uli Hoeneß, muss bei Bayern München in der Kabine künftig wieder verstärkt Deutsch gesprochen werden. "Wenn ich vorhabe, mich mittel- und langfristig in einem Verein zu integrieren, muss ich die Sprache lernen", sagte Hoeneß gegenüber der "Sport Bild". "Es muss wieder Deutsch in der Kabine gesprochen werden, die Sprache ist ein Bindeglied. Ansonsten gibt es Grüppchen."