Bayern- Star David Alaba liest aus der Bibel vor

Der Bayern- Star lässt via Facebook seine Fans an seinem Glauben teilhaben und liest aus der Bibel vor. Darin zitiert er Psalm 23 "Der gute Hirte". "Ich wollte euch das einfach mitgeben. Ich glaube, dass es ein guter Weg ist, Gott und Jesus in sein Leben zu lassen. Es gibt jemanden, der für euch da sein wird, wenn ihr ihn ruft. Wenn ihr an seine Tür klopft, dann wird sie geöffnet. Mir persönlich gibt das viel Kraft uns Stärke", sagt Alaba und gibt zu selbst mit Problemen zu kämpfen und "nicht perfekt zu sein".

Foto: GEPA

Laut Aussagen seines Vaters hat David Alaba immer eine Bibel dabei. Nach dem Champions- League- Sieg der Bayern 2013 trug der ÖFB- Star bei der Pokalüberreichung ein T- Shirt mit der Aufschrift "Meine Kraft liegt in Jesus".