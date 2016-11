Bayern spielt mit Dressen aus Ozeanmüll

"Ich bin an den Stränden Spaniens aufgewachsen. Daher bin ich besonders froh darüber, ein Trikot tragen zu dürfen, das zu 100 Prozent aus recyceltem Ozeanmüll hergestellt wurde", sagte Bayern- Star Xabi Alonso. "Das ist eine tolle Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, die Weltmeere zu schützen." Gerade für künftige Generationen sei es wichtig, für das Thema zu sensibilisieren.

Im folgenden Video die Highlights von Bayerns 3:1- Sieg gegen Augsburg:

Video: SKY DE

28 Flaschen für ein Trikot

Der Klubkollege von David Alaba trug am Freitag bei einer Pressekonferenz in München schon einmal das Leiberl. Es fühle sich etwas anders an, aber es sei trotzdem gut zu tragen, sagte Alonso. Die Dress besteht aus Garnen und Fasern aus recycelten Plastikabfällen. Gesammelt wurden diese vor den Malediven. Für ein Trikot werden 28 Plastikflaschen benötigt. Auch Real Madrid wird in einem der nächsten Heimspiele in einer solchen Dress einlaufen.