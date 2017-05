Bayern München ist zum 27. Mal Deutscher Meister!

Die Bayern mussten zuletzt mit dem Aus in der Champions League und im DFB- Cup zwei Rückschläge verdauen, in der Liga gaben sie sich aber keine Blöße. ÖFB- Star Alaba eröffnete den Trefferreigen, als er mit einem Freistoß über die Mauer Keeper Casteels bezwang. Es war das dritte Liga- Saisontor des Linksverteidigers. Robert Lewandowski machte mit einem Doppelpack (37., 45.) schon vor der Pause alles klar. Der Pole schoss sich mit 28 Treffern auch an die Spitze der Torschützenliste.

Wolfsburg war gegen den Favoriten nur selten gefährlich, der Abstiegskandidat hat in den jüngsten sechs Matches nur einen Sieg und ein Remis erreicht. Alaba hatte hingegen die Chance auf einen weiteren Treffer, sein Schuss aus halblinker Position ging aber ans Lattenkreuz (48.). Wenig später ging es für die Bayern Schlag auf Schlag: Arjen Robben stellte auf 4:0 (66.) und Thomas Müller drückte unmittelbar nach Gelb- Rot für Wolfsburgs Kapitän Luiz Gustavo (78.) und nach einem Stangenschuss Lewandowskis ein (80.). Den Schlusspunkt setzte Joshua Kimmich aus spitzem Winkel von rechts (85.).

Das Duell des Teams mit den wenigsten Heim- Toren gegen die stärkste Auswärts- Defensive der Liga brachte damit ein klares Resultat. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti zeigte sich nach fünf sieglosen Pflichtspielen enorm effektiv. Die Münchner Klubspitze hatte sich nach dem Cup- Out gegen Dortmund drei Tage zuvor genötigt gesehen, ein klares Bekenntnis zum Italiener abzugeben, der noch bis 2019 an die Bayern gebunden ist.

Die Ergebnisse der 31. Runde:

Freitag

Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1:4 ZUM VIDEO

Samstag

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 0:0 ZUM VIDEO

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1:2

Werder Bremen - Hertha BSC Berlin 2:0

SV Darmstadt - SC Freiburg 3:0

RB Leipzig - FC Ingolstadt 04 0:0

VfL Wolfsburg - Bayern München 0:6 ZUM VIDEO

Sonntag

FC Augsburg - Hamburger SV 4:0 ZUM VIDEO

1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:0 ZUM VIDEO

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 31 22 7 2 62 73 2. Leipzig 31 19 6 6 25 63 3. Hoffenheim 31 15 13 3 26 58 4. Dortmund 31 16 9 6 29 57 5. Hertha BSC 31 14 4 13 1 46 6. Bremen 31 13 6 12 1 45 7. Freiburg 31 13 5 13 -17 44 8. Köln 31 10 12 9 6 42 9. Gladbach 31 12 6 13 -4 42 10. Schalke 04 31 11 8 12 7 41 11. E. Frankfurt 31 11 8 12 -3 41 12. Leverkusen 31 10 6 15 -6 36 13. Augsburg 31 9 8 14 -16 35 14. Mainz 31 9 6 16 -11 33 15. Wolfsburg 31 9 6 16 -19 33 16. Hamburg 31 9 6 16 -28 33 17. Ingolstadt 31 8 5 18 -21 29 18. Darmstadt 31 7 3 21 -32 24