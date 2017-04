Bayern im CL- Hit gegen Real ohne Hummels

Der Kubkollege von ÖFB- Star David Alaba soll sich bei einem Pressschlag am rechten Fuß verletzt haben. Nach "Bild"- Informationen könnte es sich um eine Sprunggelenkverletzung handeln. Thomas Müller, der wegen Problemen am Sprunggelenk die jüngsten beiden Spiele verpasst hatte, kehrte dagegen am Sonntag auf den Platz zurück und absolvierte Teile des Mannschaftstrainings. Nach seiner Operation am Fuß trat Tormann Manuel Neuer noch etwas kürzer und legte eine individuelle Einheit im Leistungszentrum ein. Beide werden von Trainer Carlo Ancelotti gegen Real zurückerwartet.

Redaktion krone Sport