Bayern- Fans wütend auf RB- Klubs: "Verpisst euch!"

In der ersten Hälfte wurden immer wieder Banner präsentiert. "Ob Leipzig, Salzburg oder New York, für euch ist kein Platz in unserem Sport - Verpisst euch!", bekrittelten zornige Anhänger auf der Tribüne. Für viele Verfechter der Tradition sind die von Red Bull gesponserten Klubs - wie beispielsweise Leipzig und Salzburg - ein rotes Tuch. "Gegen den modernen Fußball", war in der Allianz- Arena zu lesen.

Foto: GEPA

Geschmacklose Plakate

Doch wenig später wurde es richtig geschmacklos. "Acht Todesfälle, RB geht fürs Marketing über Leichen", zierte ein Plakat der Fans. Eine Anspielung auf die acht verstorbenen Extremsportler, die von RB gesponsert wurden. Weiter hieß es: "Ob Fußball oder Menschenleben ... RB tritt alles mit Füßen."

Foto: GEPA

Schon zuletzt sorgte ein widerlicher Banner gegen Leipzig- Sportchef Ralf Rangnick für Aufregung. Beim Heimspiel wurde dieser von Hertha- Berlin- Fans übel beleidigt: "Ey Ralf, wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", war auf den Tribünen zu lesen. Alle Infos zu dieser Story gibt’s HIER!