Bayern- Boss nach Aus: "Wir sind beschissen worden"

Auf der anschließenden Bankettansprache platzte Rummenigge der Kragen: "Ich muss sagen, ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden, im wahrsten Sinne des Wortes."

Foto: AFP

Kassai übersah beim 2:2 von Cristiano Ronaldo eine klare Abseitsposition des Portugiesen, auch beim 3:2 stand der Superstar wohl im unerlaubten Bereich. Zudem zeigte der Referee Bayerns Arturo Vidal kurz vor Ende der regulären Spielzeit eine ungerechtfertigte Gelb- Rote Karte.

Foto: AP

Spieler stinksauer

"So viele Fehler in einem Spiel, das ist sehr bitter für uns", so Boateng, dessen starke Defensivleistung am Ende nicht belohnt wurde. Auch Thomas Müller ärgerte sich nach der schwachen Leistung des Unparteiischen: "Da kann man nur hoffen, dass bald ein Video- Schiedsrichter kommt." Für die Bayern ist es das erste Aus im Viertelfinale der Champions League seit sechs Jahren. Und zum vierten Mal nacheinander ist eine spanische Spitzenmannschaft die Endstation. Mats Hummels brachte die Gefühle der Bayern- Spieler nach dem bitteren Ausscheiden auf den Punkt: "Das tut sehr weh!"