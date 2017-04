Basler beklagt: "Stadien in Österreich fast leer!"

"Ich glaube, dass das Problem in Österreich ist, dass der Zuschaueranteil so gering ist. Die Stadien sind immer fast leer und für einen Fußballer ist es müßig, wenn er immer vor 2000- 3000 Zuschauern spielt. In Deutschland sind die Stadien nahezu immer ausverkauft, dort macht es dann klarerweise auch mehr Spaß zu spielen", beklagt Basler in dem Interview und führt weiter aus: "Noch dazu sind die finanziellen Möglichkeiten in Österreich sehr begrenzt und deswegen gehen viele Spieler sehr früh ins Ausland. Das alles macht es für den Fußball in Österreich sehr schwierig."

Klubs neidisch auf Leipzig

Für ihn ist die deutsche Bundesliga die beste der Welt und Bayern der beste Verein. Auch RB Leipzig wurde thematisiert. Er glaubt, dass viele Klubs einfach nur neidisch sind: "Leipzig hat sich sportlich für die Liga qualifiziert, ob mit viel Geld oder wenig Geld ist in dem Zusammenhang komplett egal. Durch die Qualifikation hat man die Berechtigung in der Bundesliga zu spielen. Da ist jegliche Kritik unangebracht.

Foto: GEPA

Dass die Tradition fehlt, stört ihn nicht: "Außerdem wären viele Vereine froh, wenn ein Herr Mateschitz zu ihnen käme und sagen würde: "Hier habt ihr mein Geld, macht daraus was und spielt Fußball". Bei Leipzig sind alle Spiele ausverkauft, das wird sich auch die nächsten Jahre nicht ändern und somit erwächst dort ja gerade eine Tradition."

Für Bayer Leverkusen hat Basler wenig übrig: "Ich habe nur gemeint, dass ich mir kein Spiel von Bayer Leverkusen ansehe und ansehen werde. Aus dem einfachen Grund, weil es mir nicht attraktiv genug ist."