Barcelona strauchelt im Cup: Niederlage in Bilbao!

Ein früher Doppelschlag brachte Bilbao auf die Siegesstraße. Stürmer Aritz Aduriz war in der 25. Minute mit dem Kopf zur Stelle und brachte den Außenseiter nicht unverdient in Führung. Nur drei Minuten später knallte Inaki Williams den Ball ins Netz - ein Super- Tor!

Foto: AP

Kurz nach der Pause schöpfte Barcelona wieder Hoffnung. Superstar Lionel Messi zirkelte einen Freistoß ins Netz. Auch wenn dieser nicht schlecht geschossen war, Athletic- Keeper Gorka Iraizoz, der den Ball via Latte ins Tor lenkte, sah in dieser Aktion nicht gut aus.

Doppelte Unterzahl

In der Schlussphase schwächte sich die Heimmannschaft selbst: Raul Garcia sah nach einem Foul an Neymar Gelb- Rot, wenig später musste auch Ander Iturraspe unter die Dusche.

Barcelona drängte auf den Ausgleichstreffer, doch Messi traf in der allerletzten Sekunde nur die Stange. Somit brachte Bilbao den Vorsprung über die Zeit und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Barcelona.