Barca strauchelt! Daheim nur 0:0 gegen Malaga

Messi habe sich übergeben müssen und sei kurzfristig ausgefallen, hatten die Katalanen vor dem Spiel mitgeteilt. Ohne den Toptorschützen, der schon zuvor mehrmals von Magenproblemen geplagt worden war und sich vor oder während Spielen übergeben hatte, dominierten die Katalanen das Spiel nach Belieben.

Doch sie fanden nur wenige Torchancen vor und scheiterten mehrmals an Malaga- Goalie Carlos Kameni. Selbst die Rote Karte für Diego Llorente in der 68. Minute konnte daran nichts ändern. In der Nachspielzeit sah bei den Gästen dann auch noch Juankar Rot.

Die Ergebnisse der 12. Runde:

Freitag

Betis Sevilla - Las Palmas 2:0

Samstag

Deportivo La Coruna - FC Sevilla 2:3

FC Barcelona - Malaga 0:0

Eibar - Celta de Vigo 18.30 Uhr

Atletico Madrid - Real Madrid 20.45 Uhr

Sonntag

Alaves - Espanyol Barcelona 12 Uhr

Valencia - Granada 16.15 Uhr

Sporting Gijon - Real Sociedad 18.30 Uhr

Athletic Bilbao - Villarreal 20.45 Uhr

Montag

Leganes - CA Osasuna 20.45 Uhr