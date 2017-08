Barca an Dembele "nah dran"? BVB weiß von nichts

Ein Manager des FC Barcelona hatte am Mittwochabend schon posaunt, an Ousmane Dembele "nah dran" zu sein. Dortmund- Boss Hans- Joachim Watzke dementierte am Donnerstag heftig. Die beiden Streitparteien sind im Kampf um das Objekt der Begirde, Sturm- Juwel Dembele, offenbar völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen ausgesetzt.