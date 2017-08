Balotelli lieferte sich illegales Straßenrennen

Fußballprofi Mario Balotelli ist erneut beim Rasen erwischt worden. Wie die Zeitung "Il Giornale di Vicenza" am Dienstag berichtete, überraschte die italienische Verkehrspolizei den Stürmer des französischen Erstligisten OGC Nizza am Wochenende, wie er sich am Steuer seines Ferraris auf der Autobahn unweit von Padua ein Rennen mit einem Freund in einem Lamborghini lieferte.