Badstuber auf Leihbasis von Bayern zu Schalke

Badstuber hatte am Dienstag noch das Training mit den Münchnern im Trainingslager in Doha bestritten, beim Testspiel gegen KAS Eupen war er aber so wie der erkältete David Alaba nicht mehr dabei. In den kommenden Tagen wird Badstuber den Medizincheck beim Klub von Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller absolvieren. In dieser Saison brachte es der oft von schweren Verletzungen geplagte 27- jährige Innenverteidiger nur auf drei Pflichtspiel- Einsätze für die Bayern.