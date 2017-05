Autsch! Luis Suarez muss 15 Tage pausieren

Stürmer- Star Luis Suarez vom FC Barcelona hat sich im Training vor dem Endspiel des spanischen Cups am Samstag gegen Deportivo Alaves in Madrid eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. Der 30- jährige Uruguayer werde 15 Tage pausieren müssen, teilte der katalanische Verein am Donnerstag mit.