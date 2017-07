Austrias Westermann: "Das war katastrophal!"

Den mühsamen Aufstieg in der ersten Cuprunde (nach torlosen 120 Minuten erst im Elferschießen weiter) hatte man noch "schöngeredet", kaum kritisiert - klare Worte wären vielleicht angebracht gewesen, denn der gestrige Saison- Auftakt der Austria war - wie soll man es am besten nennen? Blamabel, peinlich, furchtbar, grausam, inferior etc. Man kann es sich aussuchen, alles passt …