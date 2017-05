Austrias Martschinko in der Nacht verprügelt

Den trainingsfreien Montag hatte Martschinko für einen Ausflug in seine Heimat genützt. Noch am Sonntagabend - nach der Ankunft aus Altach in Wien - fuhr er in die Steiermark In Gleisdorf kam es dann zu dem Vorfall, angeblich schon in den frühen Montag- Morgenstunden.

Foto: GEPA

Martschinko wurde verletzt, musste im Spital stationär behandelt werden, wurde aber inzwischen in häusliche Pflege entlassen. Der 23- Jährige habe den unbekannten Täter wegen schwerer Körperverletzung bereits bei der Polizei angezeigt, teilte die Austria weiters zu dem Vorfall mit.