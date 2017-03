Austrias Kayode so glücklich wie schon lange nicht

Feiertage zuletzt für Austrias Lary Kayode: Vor einer Woche erzielte er beim 3:0 in Ried per Ferse das "Tor der Runde" (siehe Video oben), kurz danach flatterte ihm erstmals die Einberufung in die Nationalmannschaft Nigerias ins Haus, der Stürmer wurde vom deutschen Teamchef Gernot Rohr für die beiden Test- Länderspiele in London am 23. März gegen den Senegal und am 27. März gegen Burkina Faso nominiert.

Lange nicht gesehen

Was auch Austria- Trainer Thorsten Fink freut: "Es ist für einen Trainer immer schön, wenn man einen Spieler so weit bringt, dass er in das Nationalteam einberufen wird. So glücklich wie nach der Nominierung habe ich Lary schon lange nicht mehr gesehen!"

Richtiger Schub für WAC- Spiel

Ehe es nach London geht, soll Kayode aber noch für die Austria treffen. Zum Beispiel am Samstag gegen Wolfsberg, hofft der Trainer: "Lary, der sehr ehrgeizig ist, hatte zuletzt eine Durstrecke, das nagte an ihm, hatte ich auch bemerkt. Aber das Tor in Ried und die Einberufung haben ihm hoffentlich den richtigen Schub für die Partie gegen den WAC gegeben."

Eine Partie, in der die Austria fix einen Dreier eingeplant hat. "Es wird Zeit für den ersten Heimsieg 2017, wir wollen auch erstmals im Jahr 2017 zwei Spiele in Folge gewinnen", so Fink. Der ein gutes Gefühl hat: "Die Mannschaft ist da!" Petar Filipovic, der zuletzt zwei Spiele verletzungsbedingt hatte pausieren müssen, ist wieder fit.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung