Austria Wien verlegt Trainingslager nach Portugal

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Portugal war die Analyse der aktuellen Lage in der Türkei. In den vergangenen Jahren hatte die Austria zu Jahresbeginn in Belek trainiert. Mit dem dort ansässigen Organisator wolle man auch in Zukunft wieder arbeiten, sagte AG- Vorstand Markus Kraetschmer.

Ursprünglich hätte die Austria bei einer Absage an Belek in Steinbrunn bleiben wollen. "Wir haben uns aber sehr bemüht und auch große finanzielle Anstrengungen unternommen, um der Mannschaft und dem Betreuerteam beste Voraussetzungen für ein gutes Wintertrainingslager und einen perfekten Start in die Saison am 12. Februar organisieren zu können", sagte Kraetschmer nun.