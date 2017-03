Austria vor Heim- Doppel gegen Admira gewarnt

Die Austria will nach der herb ausgefallenen Niederlage in Salzburg gegen den südlichen Nachbarn auf die Erfolgsspur zurückfinden. In Meisterschaft und ÖFB- Cup geht es binnen vier Tagen zweimal zu Hause gegen die Admira. Zwar gelten die Südstädter bei den Violetten als gern gesehen, vor dem Liga- Duell am Samstag (18.30 Uhr) war der Respekt der Austrianer aber groß.