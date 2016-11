Austria- Tickets für Roma- Besucher zum halben Preis

Die Wiener Austria wird ihre Fans für die Unannehmlichkeiten beim Europa- League- Heimspiel gegen AS Roma am Donnerstag mit einem Spezialangebot entschädigen. Wie der Bundesligist am Freitagabend in einer Aussendung bekanntgab, erhalten Besucher der Roma- Partie gegen Vorweis ihrer Eintrittskarte Tickets für das Meisterschaftsspiel gegen die SV Ried am 19. November zum halben Preis. (Das Video oben zeigt die Ausschreitungen vorm Stadion vor dem Roma- Spiel).