Austria steht nach Chaos- Spiel im EL- Play- off

Das Spiel war in der ersten Halbzeit für rund eine Viertelstunde unterbrochen. In der 26. Minute entschied der kasachische Schiedsrichter bei einem Austria- Angriff von Felipe Pires nach einem Foul von Limassol- Kapitän Marcos Airosa deutlich außerhalb des Strafraums zurecht auf Torraub und Rote Karte, verlegte das Vergehen jedoch unverständlicherweise in den Strafraum und sprach den Wienern einen Strafstoß zu (26.). Diesen verwertete Holzhauser sicher.

Das wichtige Auswärtstor für die Gäste aus Wien fiel zu diesem Zeitpunkt etwas gegen den Spielverlauf. Zunächst fanden nämlich die zypriotischen Gastgeber die besseren Chancen vor. Ismail Sassi verfehlte zunächst das Tor nur knapp, wenig später zwang er Austria- Keeper Osman Hadzikic zu einer Rettungstat (13./24.).

Foto: GEPA

Offensiv war von den Veilchen, bei denen Trainer Thorsten Fink im Gegensatz zum Hinspiel Christoph Monschein den Vorzug gegenüber Kevin Friesenbichler gab, wenig zu sehen. Nach der schmeichelhaften Führung retteten sich wie Wiener in die Halbzeitpause.

Goalie- Patzer führt zum Ausgleich

Nach Wiederbeginn bewiesen die Gastgeber, dass sie dieses Duell noch lange nicht aufgegeben hatten und hatten bereits nach drei Minuten eine große Chance. Mesca rutschte an einer scharfen Sassi- Hereingabe vorbei. Dennoch bedurfte es der tatkräftigen Mithilfe von Hadzikic, der eine eher harmlose Freistoßflanke von Aldair durch seine Hände ins Tor gleiten ließ.

Foto: GEPA

In weiterer Folge gerieten die Wiener trotz numerischer Überlegenheit immer mehr unter Druck. Konkret wurden die spielerisch limitierten Gastgeber zum Glück für die Austria nicht. Die Wiener fanden einige Halbchancen zur Entlastung vor, so scheiterte etwa Heiko Westermann nach einem Eckball per Kopf (68.). Gewissheit brachte dennoch erst der erfolgreich abgeschlossene Konter von Felipe Pires unmittelbar vor Schluss.

Ihren Gegner erfahren die Wiener am Freitagmittag in Nyon. Die Auslosung findet um 13.00 Uhr statt.

Europa- League, Qualifikation/3. Runde, Rückspiel:

AEL Limassol - Austria Wien 1:2 (0:1).

Larnaka, Stadion Antonis Papadopoulos, 6.500, SR Kuchin/KAZ.

Hinspiel 0:0 - Austria steigt mit 2:1 ins Europa- League- Play- off auf (Auslosung am Freitag, Spieltermine 17. und 24. August).

Tore: 0:1 (34.) Holzhauser (Foulelfmeter), 1:1 (60.) Aldair, 1:2 (90.) Pires.

Limassol: Vozinha - Airosa, Lafrance, Mitrea, Avraam - Soares, Fidelis - Mesca (73. Dani), Arthur (46. Aldair), Sassi - Arruabarrena (42. Kyriakou).

Austria: Hadzikic - Larsen, Westermann, Filipovic, Martschinko - Serbest - Tajouri (66. De Paula), Grünwald, Holzhauser (91. Kadiri), Pires - Monschein (83. Friesenbichler).

Rote Karte: Airosa (26./Torraub).