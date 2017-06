Austria- Schock: Almer muss erneut operiert werden

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge macht dem 33- fachen Teamspieler ein Knorpel im Knie Probleme. Eine neuerliche Operation ist unumgänglich. Im Oktober hatte Almer beim Europa- League- Spiel in Rom einen Kreuz- und Seitenbandriss erlitten.

Für den Teamgoalie ist es nun die dritte Operation innerhalb von nur neun Monaten. Nach dem Eingriff am Kreuzband im Oktober musste sich der 33- Jährige im Februar einer OP am Meniskus unterziehen. Nun also die Knorpel- Probleme. An eine Rückkehr ist vorerst nicht zu denken.

Almer gibt sich zuversichtlich

Bereits am Mittwoch wird der Austria- Schlussmann in der Hessingpark- Clinic in Augsburg operiert. "Ich habe es mir auch anders vorgestellt, aber ich muss es so nehmen wie es kommt", so Almer der auch etwas Gutes an der erneuten OP sieht. "Ich habe jetzt eine Erklärung, warum mein Knie immer wieder anschwillt bei Belastungen. Das hilft mir", zeigt sich der Torhüter zuversichtlich.