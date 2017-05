Austria- Salzburg- Fans drohen Didi Mateschitz

Der Grund für den Fan- Ärger: Laut italienischen Medien verhandelt Red Bull mit dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio über eine gemeinsame Zusammenarbeit. Das Brause- Unternehmen könnte somit auch in der italienischen Serie A Fuß fassen. Was einigen Austria- Salzburg- Fans sauer aufstieß. Folge dessen drohten sie im Spiel gegen Grödig Mateschitz mit einer Hinrichtung.

"Grödig im Schatten der Austria"

Den Fix- Absteiger in der Westliga begleiteten jedenfalls an die 450 Getreue - die kurz vor Spielbeginn ein Transparent ausrollten: "Grödig steht immer im Schatten des Untersbergs - und der Austria." Woraufhin ein Grödiger meinte: "Aber wir haben wenigstens einen Obmann. Und keine Schulden." Womit wir beim Thema wären: Wo der freie Fall der Austria von der Ersten Liga in die Salzburger Liga endet, ist unabsehbar. Fix ist nur, dass Obmann Alexander Hütter nach dem letzten Saisonmatch am Samstag sein Amt aus privaten Gründen niederlegt. Und die Austria wohl demnächst führungslos ist.