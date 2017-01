Austria: Mutig in die neuen Zeiten

"Wir sind voller Tatendrang", will Coach Thorsten Fink mit Violett mutig in die neuen Zeiten schreiten. Ziel ist und bleibt der internationale Startplatz. Aber auch ein Thorsten Fink darf träumen. "Schön wäre, wenn wir bis zuletzt mit Salzburg um den Titel rittern könnten. Dann vielleicht sogar ein Entscheidungsspiel hätten."

Das letzte Mal trifft Violett in der vorletzten, 35. Runde auf die roten Bullen. "Aber Salzburg ist Favorit", glaubt Fink nicht, dass Altach, das die Austria am 25. Februar zu Gast hat, ein zweites "Leicester" in Österreich vollbringen wird. "Der zweite Favorit liegt momentan zehn Punkte hinter uns." Rapid. Der Auftaktgegner der Violetten in die Rückrunde am 12. Februar.

Austria- Trainingslager in der Türkei wackelt

Über Rapid reden wir, wenn es so weit ist", sagt Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Prioritäten gibt es andere. Zum einen das Trainingslager in Belek. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob die Austria den Mut aufbringt und die Reise in die Türkei antreten wird. Dazu die Wechselgerüchte rund um Alex Grünwald. Der 27- Jährige hält sich bedeckt. "Ich treffe mich diese Woche mit meinem Berater." Einer Vertragsverlängerung sei er ebenso wenig abgeneigt wie einem Schritt ins Ausland. "Es wird wohl eine kurzfristige Entscheidung." Mut ist gefragt bei Violett. In jeder Hinsicht.

Clemens Zavarsky, Kronen Zeitung