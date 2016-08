Austria kommt bei Ried nicht über 1:1 hinaus!

Die erneut in rotem Gewand aufspielenden Veilchen, bei denen Trainer Thorsten Fink im Vergleich zum Spiel in Trondheim sechs neue Spieler aufstellte, übernahmen gegen verunsichert wirkende Rieder von Beginn weg das Kommando. Die ersten Annäherungsversuche durch Felipe Pires und Kevin Friesenbichler wurden jedoch zur leichten Beute für Ried- Goalie Thomas Gebauer (5., 7.).

Tajouri bringt Austria aus dem Nichts in Führung

Die harmlosen Innviertler kamen in der ersten Hälfte nur zu einer Halbchance. Thomas Fröschl bereitete mit einem Volley- Schuss aus großer Distanz Teamtormann Robert Almer keine Probleme (15.), nachdem Ex- Rieder Petar Filipovic den Ball zu kurz geklärt hatte. Das Spiel plätscherte bei sommerlichen Temperaturen vor sich hin, ehe Tajouri aus dem Nichts ein Glanzlicht setzte. Der 22- Jährige platzierte einen Schuss aus gut 20 Metern genau im Eck und ließ Gebauer keine Abwehrchance. Danach tat die Austria, was sie unter Thorsten Fink am liebsten macht: Sie kontrollierte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und nahm das Tempo aus dem Spiel. Bis zur Pause ließen die Wiener jeden weiteren Zug zum Tor vermissen. Dies sollte sich schließlich noch rächen.

Runderneuerte Rieder drehen nach dem Seitenwechsel auf

Nach der Pause präsentierten sich die Rieder wie ausgewechselt: aggressiver in den Zweikämpfen, näher am Mann und schließlich auch offensiv gefährlicher. Clemens Walch gab mit seinem Schuss knapp am Tor vorbei den ersten Warnschuss ab (48.) und Fröschl kam aus aussichtsreicher Position nicht zum Kopfball (61.). Die Wiener ihrerseits benötigten zehn Minuten, bis sie die erste Chance in der zweiten Hälfte vorfanden und beinahe hätte diese die Vorentscheidung gebracht: Alexander Grünwald verfehlte bei seinem Heber das Tor jedoch klar. Deutlich näher einem Torerfolg kam Friesenbichler, der einen Flugkopfball aus fünf Metern nicht im Tor unterbrachte (70.). Im Gegenzug prüfte der zur Pause eingewechselte Honsak Almer mit einem Volleyschuss, den der Austria- Kapitän zur Ecke klären konnte.

Aus dieser resultierte der Ausgleich. Honsak stieg nach dem Corner am höchsten und setzte den Ball mit einem wuchtigen Kopfball in die Maschen (71.). In einer hektischen Schlussphase schloss Schiedsrichter Andreas Kolleger Peter Zulj zunächst wegen eines vermeintlichen Ellbogenchecks gegen Marko Kvasina aus (77.), und lag dabei wohl falsch. In Unterzahl waren die Rieder dem Siegtor sogar näher. Walch lief nach einem schweren Abwehrpatzer der Wiener alleine auf Almer zu, setzte den Ball aber am Tor vorbei (86.). In der Nachspielzeit sicherte Gebauer wiederum bei einem Pires- Schuss den Oberösterreichern den verdienten Punkt.

Das Ergebnis:

SV Ried - FK Austria Wien 1:1 (0:1)

Ried, Keine Sorgen Arena, 3322, SR Kollegger

Tore: 0:1 (26.) Tajouri, 1:1 (71.) Honsak

Rote Karte: Zulj (77./Tätlichkeit)

Gelbe Karten: Gebauer bzw. Kvasina, Filipovic

Ried: Gebauer - Hart, Reifeltshammer, Özdemir, Chessa - Ziegl, Zulj - Walch, Elsneg (80. Prada), Marcos (46. Honsak) - Fröschl (73. Möschl)

Austria: Almer - De Paula, Windbichler, Filipovic, Salamon - Vukojevic (83. Kayode), Holzhauser (75. Kvasina) - Tajouri, Grünwald (65. Serbest), Pires - Friesenbichler