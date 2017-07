Austria kassiert 0:3- Auftaktpleite in Altach

Auch im sechsten Pflichtspiel unter Trainer Klaus Schmidt haben die Altacher keine Niederlage hinnehmen müssen, ganz im Gegenteil: Beim 3:0 über die Austria war man deutlich überlegen.

Foto: GEPA pictures

Die letzte Saison hatten die Vorarlberger mit vier Bundesliga- Pleiten in Serie beenden müssen, die letzten elf Saisonspiele konnte man nicht gewinnen - umso erlösender war dieser Auftaktsieg für den Herbstmeister der Vorsaison.

Erster Jubel nach 50 Sekunden

Nach nur 50 Sekunden durfte man erstmals jubeln. Nach einer sträflichen Abwehrunachtsamkeit eroberte Dobras den Ball, spielte Aigner an - und der machte das 1:0 perfekt. Aber: Er stand deutlich im Abseits.

Dobras selbst sorgte mit einem genialen Schuss in Minute neun für das 2:0, Grbic besorgte das 3:0 per Kopf in Minute 68 - wieder ein Treffer aus abseitsverdächtiger Position.

Altach- Trainer Klaus Schmidt war natürlich happy: "Es war ein Auftakt nach Maß. Wir wollten die Austria hoch erwischen, haben sehr lange hervorragend und diszipliniert gespielt. Wir dürfen aber nicht vergessen, woher wir kommen. Wir sind noch immer das kleine Altach. Aber das Spiel bestätigt, dass wir eine Idee haben und uns etwas überlegen."

Sein Gegenüber Thorsten Fink: "Unabhängig davon, ob das erste oder dritte Tor abseits waren: Wir hätten heute hier nie gewonnen. Altach ist uns in dieser Phase der Meisterschaft einfach überlegen, was mich nicht überrascht, weil sie bereits im Rhythmus sind und für mich zu den Top- Vier- Mannschaften der Liga gehören. Auch die Überlegung mit zwei Stürmern nach der Pause ist in die Hose gegangen. Am Donnerstag in der Europa League wird man die andere Austria sehen."

Bundesliga, 1. Runde:

SCR Altach - Austria Wien 3:0 (2:0)

Altach, Cashpoint- Arena, 5.243,

SR Schüttengruber

Tore: 1:0 (1.) Aigner, 2:0 (9.) Dobras, 3:0 (68.) Grbic

Altach: Kobras - Lienhart, Zech, Zwischenbrugger, Schreiner - Piesinger - Ngamaleu (75. Müller), Nutz (69. Salomon), Dobras, Gebauer - Aigner (63. Grbic)

Austria:Hadzikic - Larsen, Westermann, Filipovic, Martschinko - Serbest - Tajouri (64. De Paula), Prokop (46. Friesenbichler), Grünwald, Pires - Monschein

Gelbe Karten: Zech, Piesinger, Dobras, Ngamaleu, Aigner bzw. Tajouri