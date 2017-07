Austria: Jetzt wird es bei Kayode ernst

Einen Tag vor dem Startschuss in die neue Saison (morgen geht es im Cup in Ebreichsdorf los) herrscht Transfer- Hektik bei der Wiener Austria: im Mittelpunkt dabei Torschützenkönig Larry Kayode, Mittelfeld- Regisseur Raphael Holzhauser und Ismael Tajouri.

"Sehr interessantes Angebot"

Für Larry Kayode trudelte erstmals eine offizielle schriftliche Anfrage ein - von einem spanischen Mittelständler. Sportchef Franz Wohlfahrt wird sich heute mit dem Stürmer zusammensetzen, um dessen Zukunft zu klären: "Das Angebot ist sehr interessant", so Wohlfahrt, "ich will jetzt mit Larry abklären, ob es für beide Seiten lukrativ ist." Klar ist, dass die Austria - sollten sich Klub und Spieler einig sein - ihm keine Steine in den Weg legen wird.

Holzhauser soll bleiben

Für Raphael Holzhauser kam ein Angebot, bei dem Wohlfahrt "dreimal gut überlegen musste", ehe er absagte: "Wir planen langfristig mit Raphael, er ist bei uns ein Führungsspieler, auch für Trainer Thorsten Fink im Moment unersetzbar." Holzhauser hat seit mehreren Monaten ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei Violett vorliegen, noch aber ist die Tinte nicht trocken. Abwarten, wie er jetzt reagiert, nachdem ihn die Austria nicht ziehen lässt.

Für Ismael Tajouri - Vertrag bis 2018 plus Option - soll ein Angebot vom deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden vorliegen. Doch Wohlfahrt stellt in diesem Zusammenhang klar: "Das ist kein Thema, Ismael bleibt bei uns." Denn am Flügel ist Violett aufgrund der Knieverletzung von Lucas Venuto ja nicht in Vollbesetzung.

