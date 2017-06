Austria- Goalgetter Kayode: Reif für den Abflug

Ein Wechsel dorthin scheiterte vor einem Jahr, weil Kayode damals noch kein A- Länderspiel für Nigeria absolviert hatte. Das hat sich geändert, Larry hat mittlerweile drei Partien für die "Super Eagles" gespielt, zudem den Titel des österreichischen Torschützenkönigs auf der Visitenkarte.

Mit diesen Erfolgen im Gepäck dürfte Larry reif für den Abschied aus Wien sein. Der kolportierte Wechsel zu Champions- League- Fixstarter Spartak Moskau hat sich zwar zerschlagen. Englands zweite Liga (Championship) und China sind jedoch weitere finanziell attraktive Optionen. Ein konkretes Angebot hat die Austria aber nach wie vor nicht auf dem Tisch.

Foto: GEPA

Was sagt Austrias Sportdirektor Franz Wohlfahrt, dessen Handy - nicht nur wegen Kayode - derzeit von frühmorgens bis spätabends im Dauereinsatz ist? "Ein Luxusproblem für uns. Wenn die Börse stimmt und Larry weg will, dann werden wir ihm keine Steine in den Weg legen. Aber wir haben natürlich auch nichts dagegen, wenn der Torschützenkönig bei uns bleibt."

Kayode hat mittlerweile einen Marktwert von vier Millionen Euro! Bei seinem Wechsel von Israel nach Österreich waren es vor zwei Jahren noch 350.000 Euro gewesen. Derzeit hat Larry noch Urlaub, wird am 26. Juni zum Training bei der Austria erwartet.

Alex Hofstetter, Kronen Zeitung