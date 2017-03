Austria- Goalgetter Kayode debütiert für Nigeria

Austria- Wien- Stürmer Olarenwaju Kayode hat am Donnerstag sein Debüt für die nigerianische Nationalmannschaft gefeiert. Der 23- Jährige wurde beim Heim- 1:1 der "Super Eagles" im Testspiel gegen den Senegal in der 76. Minute eingewechselt. (Im Video oben sehen Sie die Highlights von Austrias 0:5- Pleite gegen Salzburg am vergangenen Sonntag.)