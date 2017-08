Austria: Euro- Fighter sind heiß auf "Sechs"!

Die letzten vier Spiele nicht verloren, stets getroffen (2:1 AEL Limassol, 2:2 Rapid, 2:0 LASK, 2:1 NK Osijek) - klar, dass Austria- Trainer Thorsten Fink am Sonntag in Mattersburg (19 Uhr live im sportkrone.at- Ticker) eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sehen will: "Wir sind jetzt in die Spur gekommen, ich hoffe, dass uns der Sieg in Osijek zusätzlichen Auftrieb gegeben hat. Denn für uns ist es jetzt ganz wichtig, dass wir auch in der Meisterschaft dranbleiben!"

Eigentlich kommen die Burgenländer für das Vorhaben gerade recht: Seit vierzehn Ligapartien ist die Austria gegen Mattersburg ungeschlagen, zuletzt feierte man fünf Siege in Serie - also sind die Euro- Fighter heiß auf "Sechs", den sechsten Sieg en suite gegen Maierhofer und Co.

Mit welchem Personal auch immer. Denn Fink wird rotieren, Salamon, Tajouri und Friesenbichler beginnen lassen, womöglich muss auch Serbest (Adduktoren) ersetzt werden.

Einer ist für den Austria- Trainer im Moment unverzichtbar: Heiko Westermann. "Seine Routine und Abgeklärtheit hat uns auch in Osijek sehr geholfen, er spielt nicht auffällig, aber effizient", so der Deutsche über seinen Landsmann.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung