Austria: Ein perfekter Konter zum violetten Glück

Weiter Abschlag aus Austrias Strafraum, Rosenborgs Verteidiger Svensson köpfelt zu Grünwald, der reagiert blitzschnell, spielt die Kugel weiter zu Lary Kayode, der von der Mittellinie zu einem Solo ansetzt noch Verteidiger Reginiussen austanzt, ehe er im Strafraum die Kugel wuchtig unter die Latte donnert.

Es war die 69. Minute im Lerkendal- Stadion von Trondheim, in der dem Nigerianer das 2:1 für die Austria gelang und in der jeder wusste: Jetzt darf auch die Austria über den Einzug in die Gruppenphase der Europa League jubeln, drei Tore macht Rosenborg den Violetten nicht mehr. Knapp eine halbe Stunde später war es amtlich: Wie in Wien 2:1- Sieg, die Austria im Herbst international dabei! Verdient - denn die Leistung in Trondheim war aller Ehren wert, die Mannschaft, von Trainer Thorsten Fink hervorragend eingestellt, setzte alle taktischen Vorgaben um.

"Eines der besten Spiele"

Fink: "Das war sicher eines der besten Spiele, seitdem ich bei Austria bin, wenn nicht sogar die beste Partie. Wir haben uns nach den Pleiten gegen Rapid und Sturm gefangen, die richtige Reaktion gezeigt!"

Alexander Grünwald, in Wien und in Trondheim Torschütze, strahlte übers ganze Gesicht: "Es war ein Superspiel von uns, wir sind verdient aufgestiegen. Jetzt sind wir zwar alle k.o., aber die Vorfreude auf die Auslosung macht die Müdigkeit wieder wett." Old Trafford in Manchester oder das San Siro in Mailand - dort würde "Grüni" in der Gruppenphase gerne spielen. Fink wünscht seinen Spielern so ein Topteam: "Große Gegner sind für jeden immer eine große Motivation. Spielen die Burschen so wie in Trondheim, dann sind sie auch gegen ein Manchester United oder Inter Mailand für eine Überraschung gut."