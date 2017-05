Augsburg überrascht mit 4:0- Kantersieg gegen HSV

Durch den zweiten Sieg, den erst zweiten in den vergangenen neun Runden, verbesserten sich die Augsburger auf den 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den HSV, der auf Relegationsrang 16 abrutschte, beträgt drei Runden vor Schluss aber nur zwei Punkte. Bei den Hamburgern wurde ÖFB- Teamstürmer Michael Gregoritsch zur Pause ausgewechselt.

Hoffenheim siegt sich zum neuen Tabellen- Dritten

1899 Hoffenheim feierte indes im Kampf um die direkte Qualifikation für die Champions League einen Last- Minute- Sieg gegen Eintracht Frankfurt und verdrängte damit Borussia Dortmund vom dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam am Sonntag in der deutschen Bundesliga durch einen Treffer von Benjamin Hübner in der 90. Minute zu einem 1:0- Erfolg über den Cup- Finalisten. Hoffenheim (58 Punkte) ist damit seit 16 Ligaspielen daheim ungeschlagen. Am kommenden Samstag kommt es zum direkten Duell beim BVB (57). Frankfurt indes beschränkte sich auf Konter und wirkte nicht so, als ob man auch über die Liga noch die Chance auf eine Europa- League- Qualifikation nutzen will. Auf die sechstplatzierten Bremer fehlen derzeit vier Punkte.

Die Ergebnisse der 31. Runde:

Freitag

Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 1:4 ZUM VIDEO

Samstag

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 0:0 ZUM VIDEO

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1:2

Werder Bremen - Hertha BSC Berlin 2:0

SV Darmstadt - SC Freiburg 3:0

RB Leipzig - FC Ingolstadt 04 0:0

VfL Wolfsburg - Bayern München 0:6 ZUM VIDEO

Sonntag

FC Augsburg - Hamburger SV 4:0 ZUM VIDEO

1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:0 ZUM VIDEO

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 31 22 7 2 62 73 2. Leipzig 31 19 6 6 25 63 3. Hoffenheim 31 15 13 3 26 58 4. Dortmund 31 16 9 6 29 57 5. Hertha BSC 31 14 4 13 1 46 6. Bremen 31 13 6 12 1 45 7. Freiburg 31 13 5 13 -17 44 8. Köln 31 10 12 9 6 42 9. Gladbach 31 12 6 13 -4 42 10. Schalke 04 31 11 8 12 7 41 11. E. Frankfurt 31 11 8 12 -3 41 12. Leverkusen 31 10 6 15 -6 36 13. Augsburg 31 9 8 14 -16 35 14. Mainz 31 9 6 16 -11 33 15. Wolfsburg 31 9 6 16 -19 33 16. Hamburg 31 9 6 16 -28 33 17. Ingolstadt 31 8 5 18 -21 29 18. Darmstadt 31 7 3 21 -32 24