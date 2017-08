Aufsteiger LASK mischt die Bundesliga weiter auf

Bundesliga- Aufsteiger LASK hat seinen erfolgreichen Start in der Meisterschaft am Samstag mit einem 2:0(1:0)- Heimsieg in der dritten Runde gegen St. Pölten prolongiert. Die Linzer halten nun bei sieben Punkten und behielten ihre weiße Weste in ihrer Wahlheimat Pasching. Für die Gäste war es hingegen die dritte Niederlage in Folge. Torschützen waren Rene Gartler (10.) und Rajko Rep (89.).