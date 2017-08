Audi Cup: Bayern kassiert Pleite gegen Liverpool

Der FC Bayern hat in der Saisonvorbereitung einen weiteren Testspiel- Flop erlebt. Fünf Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund unterlag der deutsche Meister beim Turnier um den Audi Cup Liverpool mit 0:3. Die Tore für das Premier- League- Team von Trainer Jürgen Klopp erzielten am Dienstag in München der Ex- Salzburger Sadio Mane (7.), Mohamed Salah (34.) und Daniel Sturridge (83.).