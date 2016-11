Atletico Madrid verpasst Sprung an Tabellenspitze

Atletico Madrid hat am Samstag den zumindest vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze der spanischen Meisterschaft verpasst. Der Champions- League- Finalist verlor auswärts gegen Real Sociedad mit 0:2 und liegt damit weiterhin drei Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid, der am Sonntag Nachzügler Leganes empfängt.