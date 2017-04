AS Roma nach 3:0 wieder sechs Punkte hinter Juve

Die AS Roma gibt im Titelrennen der italienischen Serie A nicht auf. Die Römer feierten am Sonntag einen 3:0- Sieg bei Bologna und liegen damit auch nach der 31. Runde sechs Punkte hinter Tabellenführer und Titelverteidiger Juventus Turin zurück. Die "Alte Dame" hatte bereits am Samstag einen 2:0- Heimerfolg gegen Chievo Verona vorgelegt.