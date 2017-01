Arztrechnungen der Chapecoense- Opfer nicht bezahlt

Ein kolumbianisches Krankenhaus ist bisher nicht für die Behandlung von Überlebenden des Flugzeugabsturzes der brasilianischen Fußballmannschaft Chapecoense bezahlt worden. Der Chef des Krankenhauses San Juan de Dios, Guillermo Molina, gab an, es seien noch umgerechnet knapp 30.000 Euro an unbezahlten Rechnungen offen, wie die Zeitung "El Tiempo" am Donnerstag berichtete.