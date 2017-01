Arsenal- Drama! Siegtor fällt in der 98. Minute

Zuvor hatte Shkodran Mustafi (59.) nach Vorlage seines DFB- Teamkollegen Mesut Özil für die Gunners getroffen. Kurz darauf hatte Granit Xhaka für ein Foul an Burnleys Steven Defour seine zweite Rote Karte in dieser Saison gesehen. In der hektischen Schlussphase schickte der Schiedsrichter auch Arsenal- Trainer Arsene Wenger auf die Tribüne, weil dieser nach dem Ausgleichstor heftig protestiert hatte.

Foto: PA

Chelsea festigt Tabellenspitze

Chelsea hat die Tabellenführung gefestigt. Im Heimspiel gegen Hull City siegten die Londoner 2:0. Diego Costa (45.+7) und Gary Cahill (81.) waren für die "Blues" erfolgreich, die nun acht Punkte vor Arsenal in Front liegen. Costa hatte bei Chelseas 3:0- Sieg in Leicester vor einer Woche gefehlt - offiziell wegen Rückenproblemen. Laut britischen Medien soll er aber aus disziplinarischen Gründen von Coach Antonio Conte suspendiert worden sein. Der 28- jährige Spanier war zuletzt durch angeblich mangelndes Training und Gerüchte um einen Wechsel nach China in die Schlagzeilen geraten. Am Sonntag feierten ihn die Fans an der Stamford Bridge besonders laut.

Mit einer 0:3- Niederlage bei Southampton haben Christian Fuchs und Englands Meister Leicester City am Sonntag ihren Sinkflug fortgesetzt. James Ward- Prowse (26.), Jay Rodriguez (39.) und Dusan Tadic (86./Elfer) erzielten die Tore für die Gastgeber, die vorläufig auf Platz elf der Premier League vorstießen. Leicester hingegen liegt als 15. weiter nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen.

Foto: AFP

Ergebnisse der 22. Runde

Samstag

Liverpool - Swansea City 2:3

Bournemouth - Watford 2:2

Crystal Palace - Everton 0:1

Middlesbrough - West Ham 1:3

Stoke City - Manchester United 1:1

West Bromwich - Sunderland 2:0

Manchester City - Tottenham Hotspur 2:2

Sonntag

Southampton - Leicester City 3:0

Arsenal - Burnley 2:1

Chelsea - Hull City 2:0