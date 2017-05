Arnor Traustason: "Es steckt ein Krieger in mir"

"Wenn ein Angebot kommt, werden wir diskutieren. Aber er ist keine Personalie, bei der wir eine Lösung suchen."

Foto: GEPA

Die Worte von Rapids Sportchef Bickel klingen nicht nach einem Bekenntnis pro Arnor Traustason, der einen Vertrag bis 2020 hat. Als Islands EURO- Held geholt, mit zwei Millionen Euro Ablöse der Rekordkauf (gemeinsam mit Mocinic) - bislang ein Flop. Nur zwei Liga- Tore, Anfang Mai gegen Wolfsberg nicht einmal im Kader, auch von Djuricin öffentlich abgewatscht.

"Irres Potenzial, aber dann taucht er unter"

"Er macht im Training oft Außergewöhnliches, er hat irres Potenzial, aber dann taucht er unter", wiederholt Rapids Trainer vor der Sturm- Partie seine Kritik. "Er ist nicht konstant. Die Leute hier wollen sehen, dass er rutscht, beißt, ein Zeichen setzt, kämpft."

Kritik, die der 24- Jährige versteht: "Meine Saison ist verheerend, ich habe viel mehr zu zeigen." Nur läuft bislang in Wien alles schief. Keine Pause im Sommer, bereits zwei Verletzungen, dazu die ständigen Trainerwechsel. "Die Leute, die mich geholt haben, sind nicht mehr da", sagt Traustason. Der bei Norrköping vom linken Flügel oft in die Mitte ziehen konnte. Das war sein Spiel. Bei Rapid sitzt er am Flügel fest, unter Canadi musste er sogar als linker Verteidiger ran.

Foto: GEPA

Aber er jammert nicht: "Es steckt noch ein Krieger in mir, ich will kämpfen." Im Sommer kommt auch seine Freundin aus Island fix nach Wien, er lernt Deutsch, denkt nicht an Resignation. Am Sonntag wird er aber dennoch nur auf der Bank landen.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung