Arnautovic: "Weiß genau, dass ich es draufhabe!"

"Krone": Mit 28 Millionen Euro Ablöse, die West Ham an Stoke City überweist, bist du bislang Österreichs teuerster Fußballer. Verspürt man da mehr Druck, alles perfekt zu machen?

Marko Arnautovic: Es freut mich natürlich, dass ich den Rekord gebrochen habe, aber Zahlen oder hohe Transfersummen sagen nix aus. Ich weiß genau, dass ich es draufhab, aber ich muss es auch auf dem Platz beweisen. West Ham hat sehr viel Geld für mich ausgegeben. Genau deshalb will ich Gas geben. Das Kapitel Rekord- Transfer ist jetzt abgeschlossen, und ich bin happy, dass ich Teil dieser Mannschaft bin.

Was, glaubst du, ist mit West Ham möglich?

Wir haben viele überragende Spieler in unseren Reihen. In der Premier League kann man nie wissen, wie es läuft. Siehe Leicester mit dem Titelgewinn 2016. Das hat niemand erwartet. Ich erwarte das jetzt auch nicht von uns, aber ich werde mein Bestes geben.

Dein neuer Trainer ist Slaven Bilic. Kannst du dich bei ihm weiterentwickeln?

Slaven Bilic kenne ich von der kroatischen Nationalmannschaft. Wir hatten gute Gespräche, er hat mir ein gutes Gefühl gegeben und mich bestärkt, zu West Ham zu wechseln. Ich denke, es wird super mit ihm laufen und freue mich, einiges von ihm zu lernen.

Slaven Bilic Foto: GEPA

Du befindest dich auf einer Erfolgsspur, die Fans liegen dir zu Füßen und jetzt auch noch teuerster Österreicher: Wo führt dein Weg noch hin?

Ich habe viele Jahre echt hart gearbeitet und werde das auch weiter tun. Ich will den Fans ja auch was zurückgeben. Aber natürlich habe ich auch ein gutes Team mit meiner Familie, meinem Bruder Danijel und auch mit Leonhard Pranter, dem ich mit seiner Agentur Next Sports Marketing viel zu verdanken hab.

Habt ihr in London schon ein Häuschen gefunden bzw. hat der Übersiedlungsmarathon schon begonnen?

Übersiedeln ist nie ein einfaches Thema. Wir haben lange in Manchester gewohnt, viele Freunde gefunden. Emilia ist hier in die Schule gegangen. Das macht es nicht leichter, aber wir freuen uns schon alle sehr auf die neue Herausforderung. Wird ein neues Familienabenteuer!

Verfolgst du die Spiele der Österreicherinnen bei der Frauen- EM?

Das hab ich bisher nicht geschafft. Durch den Transfer war nicht viel Zeit, und auch im Trainingslager mit Stoke war immer viel zu tun. Ich wünsche den Mädels aber auf jeden Fall, dass sie weit kommen.

Vera Lischka, Kronen Zeitung