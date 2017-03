Arnautovic "so unersetzbar wie Ronaldo und Messi"!

Kanerva sprach das aus, was sich derzeit ganz Fußball- Österreich denkt: Wie soll man diesen Marko Arnautovic im so wichtigen WM- Qualifikationsspiel am 11. Juni in Irland ersetzen, wer soll die Rolle des Mannes, der derzeit Österreichs Team prägt, in Innsbruck das Tor erzielte (siehe im Video oben), in Dublin aber wegen einer Gelbsperre fehlt, einnehmen?

Auch Teamchef Marcel Koller macht sich darüber schon seine Gedanken und nimmt Anleihe an der letzten EM- Quali: "Damals fehlte in beiden Spielen gegen Russland David Alaba wegen Verletzungen und wir haben beide gewonnen! Wir wissen, dass es in Österreich nur einen Marko Arnautovic gibt, jemand mit seiner Power und seinem Spielwitz nur sehr schwer zu ersetzen ist. Wir müssen als Gruppe auftreten, alle gemeinsam den Marko ersetzen, jeder muss noch eine Schippe drauflegen!"

Koller gab aber zu, "dass ich nicht weiß, ob wir etwas finden, um den Marko zu ersetzen", viele Alternativen im linken Offensivbereich hat er ohnehin nicht: Am ehesten noch Marcel Sabitzer, die Innsbruck- Variante mit Markus Suttner und Alessandro Schöpf wird’s in Irland wohl eher nicht sein.

Und die Arnautovic- Bitte, trotz Sperre als "Motivator" ins Teamcamp einrücken zu dürfen? "Dazu kann ich noch nichts sagen", so Koller, "es ist nicht das Optimalste, wenn er mittrainiert, wir müssen ja Varianten ohne ihn üben". Am ehesten kann sich der Teamchef vorstellen, dass Arnautovic zum Spiel kommt, seine Anwesenheit auf der Tribüne den Kollegen Flügel verleiht.

