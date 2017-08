Arnautovic- Rot: Das sagt sein Coach Slaven Bilic!

Für Arnautovic war es der zweite Ausschluss in England in seiner Karriere, gegen Southampton hatte er bereits im Stoke- Trikot im Dezember 2016 Rot gesehen. "Es war ein großer Rückschlag, weil wir lange nur zu zehnt spielen mussten. Wir haben über alles gesprochen, aber das bleibt in der Kabine", so sein Coach Bilic gegenüber der "BBC".

Foto: AFP

Nach dem 0:4 zum Auftakt bei Manchester United kassierte West Ham bereits die zweite Pleite. Die "Hammers" liegen nach zwei Runden damit vorerst weiter am Tabellenende.

"Große Entschuldigung an euch"

Arnautovic entschuldigte sich später via Social Media bei den West- Ham- Fans. "Ich will euch nur wissen lassen, dass ich die Mannschaft und euch Fans nicht im Stich lassen wollte. Eine große Entschuldigung an euch", schrieb der 28- Jährige.