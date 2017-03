Arnautovic knipst Selfie mit jungem "Flitzer"

Marko spielt sich mit seinen tollen Leistungen in die Herzen der Fans. Nach dem Schlusspfiff am Innsbrucker Tivoli rannte ein junger Fan auf Arnautovic zu. Schützend hielt er die Hand über den kleinen "Flitzer", da bereits ein Security- Mann kam, der ihn vom Feld bringen wollte.

Arnautovic drückte den Jungen zu sich und erfüllte ihm seinen Wunsch: Der 27- Jährige nahm sich Zeit für den Kleinen, schoss mit ihm noch auf dem Platz ein Selfie.

"Sperre tut weh"

Am 11. Juni in Dublin müssen seine Teamkollegen dann ohne ihn auskommen. "Es ist nicht so, dass ich unersetzbar bin", sagte Arnautovic. Der Stoke- Legionär weiß mittlerweile um die unnötige Gelbsperre, die er sich für Dublin eingehandelt hat. "Es tut natürlich weh, aber das ist Fußball. Nach Irland bin ich wieder dabei."

# Team Sp S U N +/- P 1. Serbien 5 3 2 0 6 11 2. Irland 5 3 2 0 4 11 3. Wales 5 1 4 0 4 7 4. Österreich 5 2 1 2 1 7 5. Georgien 5 0 2 3 -4 2 6. Moldawien 5 0 1 4 -11 1