Arnautovic- Klub West Ham mit kapitalem Fehlstart

Der neue Klub von ÖFB- Star Marko Arnautovic konnte auch im dritten Saisonspiel der Premier League nicht anschreiben! Bei Aufsteiger Newcastle United setzt es für die "Hammers" eine klare 0:3- Pleite. Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:10 gehen die Londoner als Schlusslicht in die Länderspielpause. Immerhin: Arnautovic war nach seinem Platzverweis am ersten Spieltag auch beim Gastspiel in Newcastle nicht für West Ham im Einsatz.