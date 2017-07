Arnautovic: "Die Deutschen wollen mich nicht mehr"

Der Auftritt ist gerade einmal einen Tag alt - und hat schon das Zeug zum Internet- Hit. Ein höchst launiger Marko Arnautovic gab am Mittwoch seine erste Pressekonferenz in Diensten seines neuen Klubs West Ham. Als Bremer Journalisten ihn auf seinen Ex- Klub Werder ansprachen, lief "Arnie" zur verbalen Höchstform auf. (Im Video oben sehen Sie ein "Quiz" mit Marko Arnautovic, gedreht vor der EM 2016.)