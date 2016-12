Arnautovic- Assist bei Stoke- Sieg, Fuchs verliert

Auch dank eines Assists von Marko Arnautovic hat Stoke in der englischen Premier League am Samstag einen 2:0- Heimerfolg über Aufsteiger Burnley gefeiert und ist erstmals in dieser Saison bis auf Platz neun geklettert. Christian Fuchs und Meister Leicester City verloren hingegen bei Sunderland 1:2 und sind nur zwei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt.