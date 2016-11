Angst vor hüpfenden Fans: Derby als "Geisterspiel"

Basierend auf statischen Messungen im Stadion des 1. FC Magdeburg ersuchte die Stadt - kein Scherz! - die Fans, das Hüpfen während des Spiels zu unterlassen. In einer entsprechenden Pressemitteilung der Landeshauptstadt heißt es: "Da ohne das Gutachten das weitere bauliche Vorgehen noch nicht feststeht, kann nur durch Verhaltensänderungen der Stadionbesucher eine temporäre Entlastung der Tribüne erreicht werden. Deshalb fordert die Stadtverwaltung von allen Besuchern der MDCC- Arena, das Hüpfen während des Stadionbesuchs strikt zu unterlassen."

"Nicht umsetzbar"

Für den FC Magdeburg, bei dem die viel zitierte Fankultur einen hohen Stellenwert genießt, ein schier undenkbares Szenario. "Ein generelles Hüpfverbot in den Blöcken bzw. auf der Tribüne ist für ein Heimspiel mit Tausenden Fans nicht umsetzbar", sagt Magdeburg- Geschäftsführer Mario Kallnik. Weswegen der Klub nur einen Ausweg sieht: ein Spiel ohne Fans - auch weil eine angepeilte Verschiebung des Derbys aus logistischen Gründen nicht machbar war. So wird das traditionsreiche Sachsen- Anhalt- Derby gänzlich ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Anpfiff zur Geisterstunde ist am Samstag um 14 Uhr.